Forlì, sport e disabilità: due giorni per crescere

Tappa a Forlì sabato 7 e domenica 8 per “Sport senza confini”, l’iniziativa della Federazione italiana sport paralimpici e sperimentali rivolta ad atleti con disabilità tra i 5 e i 14 anni che vuole consolidare l’integrazione dei giovani all’interno di un gruppo, attraverso un coinvolgente percorso di attività ludico-sportive. L’appuntamento per la due giorni è al polisportivo “Monti” alla Cava: dopo aver coinvolto 92 bambini con disabilità a Modena, Ascoli Piceno, Roma, Perugia e Bologna quella forlivese è la sesta di un percorso di undici tappe che toccherà sei regioni italiane, in una due giorni intensa di esercizi ludico-sportivi volti a favorire l’integrazione e socializzazione dei giovani atleti, facilitandone l’espressione tramite l’attività motoria nel rispetto delle abilità di ciascuno.

Il programma della sesta tappa, reso possibile grazie al patrocinio del Comune di Forlì, si aprirà sabato 7 alle 15.30 con l’ingresso in campo e i saluti istituzionali, poi alle 16 l’inizio della prima sessione di attività che durerà fino alle 18. Il momento di convivialità proseguirà alle 20 con la cena. Domenica l’attività riprenderà dalle 10 alle 12 con pranzo previsto alle 13 prima del rompete le righe alle 14.