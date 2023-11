Forlì. Spingono il deltaplano a motore e vengono travolti: feriti un ravennate e un gambettolese

Gettati a terra dall’ultraleggero a motore che stavano manovrando per riportarlo nell’hangar. Il velivolo sarebbe rimasto accelerato dopo essere stato acceso e avrebbe colpito i due uomini. Sono rimasti feriti così il proprietario del velivolo e un suo amico, pilota. Si tratta di due pensionati, uno di Ravenna, l’altro di Gambettola. Uno ha riportato la frattura del bacino, l’altro un trauma cranico. Portati all’ospedale “Bufalini” di Cesena con un codice di media gravità. Entrambi coscienti e non in pericolo di vita. L’ultraleggero a motore ha finito la sua corsa contro un muro in cemento che divide la zona degli hangar dal perimetro di un’azienda.

L’incidente si è verificato ieri pomeriggio intorno alle 15 all’avio superficie di Villafranca e sicuramente poteva avere conseguenze ben più gravi.

