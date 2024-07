Forlì, spettacolo della “Sicomoro” contro la violenza di genere

L’associazione culturale “Il Sicomoro” è pronta a presentare la produzione teatrale “La sala d’attesa”, spettacolo coinvolgente, scritto da Stefania De Ruvo e diretto da Stefania Polidori, che affronta il tema delicato e attuale della violenza sulle donne. Sono aperte le prenotazioni per lo spettacolo che andrà in scena martedì 30 luglio, alle 21, alla Fabbrica delle Candele, in piazzetta Corbizzi, 9. Per assicurarsi il proprio posto o chiedere maggiori informazioni è possibile contattare l’associazione “Il Sicomoro” al numero 351.8612292 o via email all’indirizzo associazioneilsicomoro@gmail.com.

“La sala d’attesa” mette in luce le brutali realtà dei femminicidi, degli stupri e delle violenze domestiche, concentrandosi sulla violenza di genere, presentando dialoghi e monologhi che raccontano le storie di diverse donne. Nonostante le loro differenze, queste donne condividono esperienze tristi che le accomunano. Un cast di attrici composto da Elena Balocchi, Azzurra Bernabei, Marta Boscherini, Sara Brasini, Giulia Foschi e Margherita Persiani darà vita a sei storie emozionanti interpretando i ruoli di ostaggio, omertà, botte, coma, acido e incesto.