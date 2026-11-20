A fine luglio è andato in pensione per raggiunti limiti di età, proponendo ai colleghi del Comune di Forlì “Se questo è un Umarell”, esilarante commedia satirica di grande impatto emotivo. Questa sera, forte del grande successo di pubblico riscontrato con la “prima” dello spettacolo, concede la replica a partire dalle 21 presso il teatro parrocchiale “Maria Graffiedi” di Vecchiazzano. Protagonisti della pièce comica di Gianluca Laghi, già funzionario responsabile della gestione del Verde pubblico e privato, sono l’ambiente e alcuni dei colleghi di lavoro incontrati nei decenni prestati presso l’ente territoriale di Piazza Saffi. “Come molti di voi sapranno - scrisse in una mail interna - a partire dal 1° agosto sarò collocato a riposo dopo 33 anni di servizio in questa amministrazione, per raggiunti limiti di età. Per evitare i soliti riti dei saluti finali, conditi da pizzette, pasticcini, sermoni di addio, pacche sulle spalle, piagnistei, raccolta fondi per regalini più meno azzeccati, ho deciso di mettere in scena, insieme ad altri colleghi (vecchi e nuovi), uno spettacolo di satira, sulla falsariga di altri rappresentati negli anni scorsi, col fine di sorridere insieme sulle nostre pene lavorative quotidiane, ivi compresi i personaggi coinvolti (colleghi, cittadini, amministratori)”. Laghi non è nuovo a queste performance. Già in passato aveva messo alla berlina il proprio ambiente lavorativo, portando in scena spettacoli dal titolo eloquente: “Quando gli enti avevano la coda”, “Quel solito dannato luogo comune” e “La caduta dell’impero comunale”. Il costo del biglietto d’ingresso alla sala teatro Graffiedi, via Veclezio 13/A, è di 10 euro. E’ ancora possibile prenotare i posti, telefonando al 320.4322923. Il ricavato sarà devoluto in beneficienza. Piero Ghetti