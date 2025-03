Forlì. Spettacolo al teatro “Diego Fabbri” per aiutare mamma Virginia

Continua l’impegno dei Lions Club a favore di Virginia Baldassarri, la mamma di Fratta Terme colpita nell’aprile dello scorso anno da un’infezione che le ha causato l’amputazione degli arti.

Per raccogliere fondi questa sera alle 21 al teatro “Diego Fabbri”, Arte Danza University presenta la commedia musicale “Tea for Two” (Tè per due). Il titolo dello spettacolo è quello di una canzone del musical del 1925 “No, No, Nanette”, che fu elaborata da due compositori statunitensi Vincent Youmans e Irving Caesar. Il primo elaborò la musica e il secondo scrisse il testo. “Tea for Two” divenne subito parte del repertorio comune dei jazzisti e registrato da molti complessi strumentali.

L’appuntamento, con il patrocinio del Comune di Forlì, è organizzato dai cinque Lions Club: Valle del Bidente, Forlì Host, Giovanni de’ Medici, Terre di Romagna e Valle del Savio in collaborazione con Arte Danza University, con lo scopo di raccogliere fondi per la solidarietà. Il service è destinato a sostenere la dotazione di protesi sempre più corrispondenti al bisogno e alla riabilitazione di Virginia Baldassarri, che nel mese di aprile del 2024 fu ricoverata d’urgenza all’ospedale di Forlì a seguito di una infezione di pneumococco che l’aveva colpita nel sangue. Una malattia che, nel giro di pochissimo tempo, l’ha portata a dover subire l’amputazione di entrambe le gambe sotto al ginocchio, dell’avambraccio sinistro e delle dita della mano destra.

Virginia, sposata e madre di poco più di quarant’anni, dopo oltre sei mesi di ospedale, tra rianimazione e riabilitazione, è tornata in piedi grazie agli interventi medici e anche alla mobilitazione di tante persone che si sono strette attorno a lei, con raccolte di fondi, e alla sua famiglia. Un moto di solidarietà che perdura ancora oggi, tanto che anche di recente gli stessi quattro Club Lions forlivesi e altre associazioni hanno donato alla giovane madre un importante contributo per proseguire le cure.

Partecipando allo spettacolo di questa sera è possibile dare il proprio contributo alla causa. I biglietti possono essere acquistati o prenotati (costo 15 euro) ad Arte Danza University, in via Ravegnana, 233, o telefonando allo 0543.796398 dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19.