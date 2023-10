Forlì. Spettacoli ed eventi per il lancio di “Formì” - FOTO GALLERY

Inaugurazione in grande stile per il nuovo distretto commerciale “Formì”, situato di fronte al casello dell’autostrada. Shopping, eventi e spettacoli hanno caratterizzato l’apertura ufficiale ieri pomeriggio con la presenza di tantissime famiglie e persone di ogni età che hanno approfittato dell’occasione per conoscere le proposte della nuova area commerciale e assistere agli spettacoli. Formì si estende su una superficie coperta di 24mila metri quadri dedicati a vari settori: bricolage e arredo casa, sport, abbigliamento, tecnologia, hobbistica, cura della persona, ottica, mobili, calzature, pet food. A regime sono previsti 24 spazi — di cui 5 per la ristorazione, 2 bar e un autolavaggio —, con 300 posti di lavoro totali.