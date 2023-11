Forlì, spazzatrice perde olio: scivoloni e strade chiuse

Due cittadini scivolati a terra, fortunatamente senza farsi male, strade del centro bloccate e segatura sparsa per numerose vie del centro storico. La perdita di olio da parte di un mezzo dedicato alla pulizia delle vie in centro storico ha creato qualche scompiglio ieri mattina proprio nel cuore della città. Il problema è legato a una perdita di olio dal motore della spazzatrice automatica che, quotidianamente, pulisce proprio quest’area cittadina. Il mezzo ha disseminato, infatti, l’olio per buona parte del centro storico senza risparmiare piazza Saffi, corso Mazzini, via delle Torri, piazza Ordelaffi, via Maroncelli.

