I Carabinieri di Forlì hanno denunciato due automobilisti per guida in stato di ebbrezza. Si tratta di un 43enne ed un 24enne, controllati alla guida di autovetture e sottoposti ad accertamento con alcoltest, sono risultati con un tasso alcolemico superiore al limite consentito. Per entrambi è scattato il provvedimento del ritiro della patente di guida con successiva sospensione a cura della Prefettura di Forlì-Cesena. Il 43enne è stato anche deferito per porto abusivo in luogo pubblico di strumenti atti ad offendere poiché trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama estraibile di medie dimensioni, poi sottoposto a sequestro;