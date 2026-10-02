Forlì, spaccio di droga in centro: disposto l’obbligo di firma

Nei giorni scorsi a Forlì i poliziotti della Questura hanno arrestato un giovane straniero in centro storico, durante un controllo d’iniziativa. I poliziotti stavano perlustrando una zona del centro recentemente segnalata per attività di spaccio; le Volanti hanno identificato un giovane straniero che, alla vista dei poliziotti, ha subito cercato di disfarsi di un oggetto. Così i poliziotti hanno deciso di approfondire i controlli ed ecco che, nel corso della perquisizione, è stato trovato un panetto di hashish e numerose dosi già confezionate. Si tratta di oltre 100 grammi di stupefacente che al dettaglio avrebbe fruttato qualche migliaia di euro. L’uomo, senza fissa dimora e pregiudicato, è stato arrestato e condotto in carcere, poi essere sottoposto all’obbligo di firma in Questura.