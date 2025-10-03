Forlì, spaccio di droga: 28enne arrestato

Ieri pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Forlì hanno tratto in arresto un 28enne, presunto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.”

Nel corso di un mirato servizio di controllo, una pattuglia notava un’autovettura sospetta a cui imponeva l’alt. Durante il controllo il conducente, già noto ai militari, palesava subito una forte preoccupazione ed un nervosismo apparentemente senza giustificazione. I militari operanti avvertivano, dall’interno dell’abitacolo, un odore acre, riconducibile a quello emanato da sostanze stupefacenti tipo hashish. I successivi accertamenti hanno permesso di rinvenire, nel vano portaoggetti del mezzo, un contenitore con delle modiche quantità di hashish. In considerazione di quanto accertato i militari hanno esteso la perquisizione presso l’abitazione del 28enne dove sono stati rinvenuti oltre 200 grammi tra hashish e marijuana – il tutto già suddiviso in singole dosi destinate allo spaccio - un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi nonché la somma di 6.800 euro in contanti, ritenuta provento di una consolidata e produttiva attività di spaccio. Lo stupefacente, il materiale ed il denaro rinvenuti sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

Al termine delle formalità di rito il giovane è stato dichiarato in arresto e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

Nella giornata di ieri, il Giudice del Tribunale di Forlì ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliero presso il comando Arma competente, in attesa del giudizio.