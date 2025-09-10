Forlì, spaccio di cocaina in centro: due arresti e una denuncia

Nello scorso fine settimana, i Carabinieri del Comando Provinciale di Forlì e della Stazione di San Martino in Strada hanno arrestato un 26enne macedone ed un 24enne albanese, ritenuti presunti responsabili del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.L’arresto è scaturito a conclusione di un’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, messa in atto dai Carabinieri di Forlì che hanno notato i due giovani lungo una via pressi del centro in atteggiamento sospetto. Una volta fermati, venivano trovati in possesso di 3 involucri di cocaina del peso complessivo di oltre 100 grammi, di 700 euro in contanti e apparecchi telefonici.