Forlì, spaccia cocaina e hashish: 39enne denunciato

Lunedì scorso durante un servizio mirato al controllo delle piazze di spaccio, i Carabinieri di Forlì, hanno denunciato un 39 enne per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. I carabinieri notavano l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per i suoi trascorsi nel mondo della droga che, a piedi, faceva dei movimenti sospetti per le vie limitrofe alla propria abitazione. Fermato e sottoposto a controllo, il 39 enne veniva sottoposto a perquisizione personale e della abitazione, trovando e sequestrando, nella sua disponibilità, 6 grammi di cocaina, 6 grammi di hashish nonché diverso materiale utile per la pesatura ed il confezionamento in dosi. Al termine delle formalità di rito è stato denunciato alla competente autorità giudiziaria.