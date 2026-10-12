Forlì, “spaccata” nella notte contro il negozio “Reformhaus”

Ancora un negozio del centro preso di mira dai ladri. L’altra notte ad essere colpito è stato “Erboristeria Reformhaus”, in corso Garibaldi, 97. Ieri ben evidenti i segni della vetrata infranta, coperta in parte da un pannello, mentre all’interno era ancora visibile il tombino utilizzato per aprirsi un varco. Sicuramente diversi i colpi assestati per cercare di sfondare il vetro. Ancora da accertare il bottino, oltre ai danni alla struttura. A fine agosto era stato assaltato nella notte “Giugari”, ad appena una decina di metri da “Reformhaus”, utilizzando la stessa tecnica di un tombino scagliato contro la vetrata e la rapida azione nonostante l’allarme in funzione.