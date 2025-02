Forlì, spaccata al market con un’accetta: arrestato il tunisino

E’ stato arrestato per furto e tentato furto il tunisino bloccato l’altra mattina al Foro Boario dopo aver tentato una spaccata nel negozio di generi alimentari rumeni Danubiana Market di via Ravegnana. Il giudice ieri ha convalidato il fermo dei Carabinieri per poi disporre l’obbligo di dimora a Forlì e il divieto a uscire nelle ore serali. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri anche attraverso le telecamere della videsorveglianza l’uomo avrebbe tentato di spaccare la vetrata dell’esercizio con un’accetta, ma i colpi avrebbero attirato l’attenzione di un testimone che avrebbe avvertito le forze dell’ordine. L’arrivo dei Carabinieri ha messo in fuga lo straniero, intercettato al Foro Boario con le mani insanguinate e una borsa “sospetta”. I successivi accertamenti hanno permesso di recuperare l’accetta sempre nella zona del Foro Boario e di scoprire che la borsa in possesso del tunisino era stata rubata da un’auto parcheggiata che aveva il vetro rotto.