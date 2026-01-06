Forlì sotto la neve, scuole chiuse mercoledì 7 gennaio FOTOGALLERY

Le forti precipitazioni in corso hanno messo in moto, fin dalle prime ore di questa mattina, l’intera macchina comunale e il piano neve e ghiaccio 2025/2026. Lo annuncia via social il sindaco Gian Luca Zattini. Al momento - prosegue -, sono operativi più di 40 mezzi provvisti di lame spazzaneve e numerosi mezzi spargi sale, in azione già dalla notte scorsa.

Le operazioni di pulizia e spalatura proseguiranno tutto il giorno e fino a necessità. L’Amministrazione comunale informa che, a seguito delle importanti precipitazioni nevose verificatesi nella giornata odierna con il rischio del determinarsi di diffuse condizioni di ghiaccio sul manto stradale, alla luce anche di interlocuzioni con la Protezione Civile e unitamente alla necessità di limitare per ragioni di sicurezza gli spostamenti di famiglie e studenti residenti nelle zone collinari e di montagna, domani - mercoledì 7 gennaio 2026 - le lezioni in ogni scuola di ordine e grado saranno sospese.