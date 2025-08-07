Forlì, sorpresi in zona stazione con documenti falsi: due giovani arrestati

Gli agenti dell’unità antidegrado della Polizia Locale di Forlì sabato scorso in zona stazione ferroviaria, luogo oggetto di diverse segnalazioni per degrado, si sono imbattuti in due giovani che al momento dell’identificazione esibivano due carte d’identità rumene che, seppur identiche alle originali, lasciavano dubbi negli operanti circa la loro autenticità.

Le due persone sono state quindi accompagnate presso il Comando di Via Punta di Ferro e i documenti sono stati oggetto di ulteriori approfondimenti. Le verifiche hanno confermato la falsità dei due documenti. I due uomini, provenienti dalla Moldavia, grazie ai documenti comunitari erano liberi di muoversi all’interno dell’Unione Europea e per loro è scattato l’arresto in flagranza per il possesso di documenti falsi validi per l’espatrio, convalidato dall’Autorità Giudiziaria nell’udienza di convalida.