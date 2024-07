Forlì, sono 58 i centenari in città: 48 donne e 10 uomini

Giovanni Cimatti, con i suoi 107 anni compiuti il 30 giugno scorso, è il “super nonno” del Comune Forlì. L’ex finanziere, infatti, è uno dei 58 centenari e ultracentenari, di cui 48 donne e 10 uomini, residenti in città. “I nostri anziani rappresentano una grande ricchezza perché sono una testimonianza di resilienza, coraggio e speranza per le future generazioni, per i nostri giovani prima di tutto” dichiara l’assessore Angelica Sansavini.

La fotografia della longevità forlivese è molto articolata e vede 23 persone che hanno già spento le 100 candeline, di cui 3 maschi e 20 femmine, 15 che hanno compiuto 101 anni, di cui 13 donne e 2 uomini, 11 che hanno tagliato il traguardo dei 102 anni, divisi tra 9 donne 2 uomini, 5 103enni, di cui 4 femmine e un maschio, un 105enne e una 105enne, una 106 enne e, appunto, un 107enne.

La maggior parte di questi nonnini e nonnine, 10 uomini e 39 donne, si gode il traguardo straordinario della propria longevità a casa, con figli, nipoti e familiari, assistiti da un operatore o un’operatrice socio sanitaria. Per contro, sono solo 9 le centenarie ospiti di case di riposo, case protette e case famiglia per persone più fragili.