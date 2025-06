Forlì, sold out la lezione di Recalcati su Caterina, arriva la diretta streaming

FORLI’. È già sold out la lectio magistralis sul tema del sacro di Massimo Recalcati, in calendario questa sera, mercoledì 11 giugno alle ore 21.00, presso la Rocca di Ravaldino nell’ambito del “Festival Caterina Sforza di Forlì. L’anticonformista 2025”. Il noto psicoanalista e saggista italiano, autore di numerosi testi, anche universitari, chiuderà il primo giorno della rassegna di spettacolo, cultura e intrattenimento dedicata a una delle figure più emblematiche del Rinascimento italiano, donna fuori dagli schemi ed extra-ordinaria, passata alla storia come la Leonessa di Romagna. Il Comune di Forlì, visto il grande entusiasmo dato dall’iniziativa e le centinaia di persone in lista d’attesa, ha predisposto una diretta streaming dello spettacolo di Recalcati accessibile dal sito dell’ente: www.comune.forli.fc.it