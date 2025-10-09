Forlì. Slitta alla fine del 2026 la fine dei lavori di restauro a palazzo Albertini

Slitta a fine 2026 la conclusione del restauro di palazzo Albertini e l’inaugurazione del Museo del Lavoro, anche se l’Amministrazione dopo ritardi accumulati aveva battezzato il 2025 come l’anno buono per il termine del cantiere. Entro novembre, comunque, la collezione Verzocchi sarà visitabile negli spazi allestiti all’interno del San Domenico.

«A breve questa collezione, unica al mondo e nel suo genere, potrà essere ammirata in una nuova veste - afferma il vicesindaco e assessore alla Cultura, Vincenzo Bongiorno -. Questo nuovo allestimento al San Domenico sono convinto piacerà e servirà a dare ulteriore visibilità e prestigio alla collezione Verzocchi, che sarà disposta in modo tale da consentire un’esperienza immersiva. E’ stato scelto questo luogo, che presto si arricchirà della collezione dei grandi donatori, per una maggiore fruibilità e in attesa della conclusione dei lavori a palazzo Albertini. Maggior fruibilità perchè potremmo anche contare sugli accessi dei visitatori delle grandi mostre, visto che con il prezzo di un unico biglietto potranno ammirare anche la Pinacoteca e, appunto, la collezione Verzocchi».

Un trasferimento temporaneo che aspetta solo la conclusione del cantiere in piazza Saffi dove, ormai da 7 anni, sono in corso opere di restauro, consolidamento e nuovo allestimento museale a palazzo Albertini. «La priorità era far tornare la collezione Verzocchi ad essere vista - prosegue il vicesindaco -. In questa scacchiera e avendo trovatole nuova collocazione, seppur momentaneamente, le tempistiche legate a palazzo Albertini sono diventate meno pressanti, ma non meno importanti. In questo modo abbiamo tutto il tempo per pensare ad un allestimento idoneo per il futuro Museo del Lavoro, che ci caratterizzerà ulteriormente come città di Forlì. Qui troverà casa la collezione Verzocchi, ma vogliamo fare un ragionamento più ampio che all’interno del museo ci consenta di affrontare anche il tema della sicurezza sul lavoro». Un cantiere che, come noto ha subito diversi ritardi, da ultimo si è dovuto fare i conti nel corso del 2022/2023 con l’aumento dei costi dei materiali. Un intervento che complessivamente ha richiesto un investimento di oltre 1 milione di euro. A distanza di ben 7 anni dalla partenza dei lavori in piazza Saffi, un nuovo cronoprogramma di interventi viene dettato dall’Amministrazione.

«Le opere di muratura vera e proprio sono già concluse da un po’ di tempo (era il dicembre 2024 ndr) - conferma l’assessore ai Lavori pubblici, Vittorio Cicognani -. Adesso, il Comune è concentrato sull’allestimento (circa 2 milioni di euro) degli interni di palazzo Albertini, per i quali si andrà a gara entro questo mese. Abbiamo avuto qualche problematica dal punto di vista architettonico per la realizzazione dell’ascensore, ma ora è tutto risolto. Considerato che l’allestimento degli interni dovrà essere realizzato tutto su misura, palazzo Albertini sarà pronto entro la fine del 2026».