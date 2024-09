Forlì, slitta all’autunno 2025 l’apertura dell’Auditorium della musica all’ex Gil

Slitta in avanti la conclusione dei lavori di riqualificazione dell’ex Gil. Per vedere alzare il sipario sul nuovo Auditorium Conad-Città di Forlì bisognerà attendere l’autunno del 2025. «Non avendo vincoli dettati dalle scadenze del Pnrr – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Vittorio Cicognani – abbiamo piacere di eseguire l’intervento nel migliore dei modi. Un allungamento del cantiere dovuto a diverse ragioni, ma soprattutto legato al fatto che sono stati necessari interventi di miglioramento degli impianti, specie quelli tecnici. Una volta terminati i lavori vogliamo avere la certezza di far partire e veder decollare l’ex Gil visto gli sforzi messi in campo e l’obiettivo di farlo diventare un fiore all’occhiello per la cittadinanza dal punto di vista culturale. Inoltre, come Comune continueremo a confrontarci con Conad, artefice di una importante donazione a favore di questo storico edificio (si parla di oltre 2 milioni di euro in 20 anni, ndr)».

Complessivamente, sia per quanto riguarda le opere che la gestione, si tratta di un intervento dal costo di 4 milioni di euro finanziati interamente dal Comune. L’Auditorium sarà strutturato con 420 posti (350 in platea e 70 in galleria) e dotato di moderne strumentazioni, anche di una sala registrazione. Sono previsti ambienti funzionali per gli artisti, la realizzazione di un foyer e degli uffici per l’amministrazione, l’ingresso accoglienza e guardaroba, la biglietteria e un punto bar e piccola ristorazione.

Inizialmente la chiusura del cantiere era prevista per i primi mesi del 2024. Oggi il Comune, a seguito degli accorgimenti necessari per la riqualificazione dell’ex Gil detta un nuovo cronoprogramma. «Presumibilmente, il termine dei lavori è fissato tra maggio e giugno del prossimo anno – dice l’assessore alla cultura, Vincenzo Bongiorno –. Non è detto, però, che la conclusione del cantiere coincida anche con l’inaugurazione ufficiale del nuovo Auditorium Conad-Città di Forlì che invece, per necessità legate all’avvio della stagione musicale, potrebbe essere fissata per settembre o comunque in autunno».