Forlì, slitta a giovedì la riapertura di via Caterina Sforza

Il maltempo dei giorni scorsi costringe a un breve slittamento, ma la prima grande tappa del cantiere va in archivio con un mese di anticipo sulla tabella di marcia. A causa delle avverse condizioni meteorologiche, che hanno impedito di completare la posa dei sampietrini e le finiture indispensabili per la viabilità, via Caterina Sforza riaprirà alla circolazione stradale giovedì, tre giorni dopo rispetto a quanto inizialmente comunicato. I lavori del Gruppo Hera per la posa delle nuove reti di acqua, gas e fognature della prima fase — che da programma avrebbero dovuto concludersi all’inizio di dicembre — termineranno con quasi un mese di anticipo. L’intervento, diretto da Heratech, ha comportato un investimento complessivo di 1,5 milioni di euro per un totale di 960 metri di reti, sostituendo infrastrutture ormai obsolete e potenziando la resilienza del sistema idrico del centro storico. Insieme a via Caterina Sforza, giovedì tornerà percorribile anche via Romanello, che riprenderà il consueto senso di marcia invertito rispetto alla viabilità provvisoria. Via Theodoli sarà invece interamente transitabile in entrambi i sensi, con senso unico alternato a vista tra via Marcolini e via Cobelli. Restano invece in vigore le limitazioni all’incrocio tra le vie Pace Bombace, Caterina Sforza e Giorgina Saffi, chiuso fino a martedì 17 novembre (salvo nuove piogge). In quest’area via Pace Bombace sarà aperta solo ai residenti, con accesso da via Theodoli e piazzale Guido da Montefeltro, e modifiche temporanee alle direzioni di marcia. Archiviata questa prima fase, il programma per i prossimi mesi rimane confermato. Dall’11 gennaio al 30 marzo 2027 prenderà il via il secondo lotto (80 metri tra via porta Merlonia e via Andrelini), seguito dalla terza e ultima fase dal 1° aprile al 14 luglio 2027 (110 metri fino a via Trento).