Forlì, “situazioni non più tollerabili per la sicurezza”: la Polizia ordina la rimozione del dehor del Kiss Maya

Dopo la chiusura per 30 giorni disposta dal Questore di Forlì-Cesena a seguito degli episodi che hanno visto come protagonisti gli avventori della caffetteria Kiss Maya di Corso Garibaldi, la Polizia Locale di Forlì ha deciso di procedere ad ulteriori accertamenti in merito. Gli accertamenti si sono concentrati principalmente sul dehor posto di fronte al pubblico esercizio che poteva essere considerato pericoloso sia per gli avventori che per i passanti in caso di ulteriori episodi che, tra l’altro, hanno visto coinvolti anche persone in stato di ebbrezza alcolica.

Il Comando di Polizia Locale di Forli, guidato da Claudio Festari, dopo un confronto con l’Amministrazione Comunale, ha deciso pertanto di procedere alla revoca e quindi di non rinnovare l’occupazione di suolo pubblico, intimando ai proprietari di procedere alla rimozione delle opere.

“Voglio ringraziare – afferma il Comandante Festari - tutte le Forze dell’Ordine per le innumerevoli attività che svolgono su tutto il territorio comunale, in particolare in centro storico. Ringrazio il Questore, Claudio Mastromattei, che ha messo in campo un’attività volta a reprimere fenomeni che generano insicurezza. Abbiamo intrapreso di comune accordo un modus operandi che, sono convinto, darà un buon risultato in un’ottica di sicurezza. Non posso, infine, non ringraziare tutti gli uomini e donne del mio Comando che operano sul territorio, in questo caso, in modo particolare, quelli che fanno parte dell’Unità Centro Storico”.

“Questa decisione è stata presa in pieno accordo con il Comandante – prosegue l’assessore Bartolini – perché siamo convinti che questi siano i giusti segnali da dare sia alla cittadinanza, ma soprattutto a tutte quelle persone che intendono perseverare in questi comportamenti e anticipo che nelle prossime settimane saranno definiti ulteriori interventi per cercare di arginare situazioni non più tollerabili. Concludo nel rinnovare i ringraziamenti a tutti gli appartenenti al Comando di Polizia Locale e alle Forze dell’Ordine, che continuano a svolgere egregiamente il proprio lavoro”

Il vice sindaco Vincenzo Bongiorno, con delega anche al Centro Storico, evidenzia “Questo è un ottimo segnale. Dobbiamo perseverare con determinazione, per preservare e promuovere la bellezza del cuore della nostra città. A tal fine, la percezione di sicurezza è un elemento molto importante, su cui come Amministrazione siamo impegnati. Rafforzeremo anche gli interventi per la pulizia e il decoro delle strade e delle piazze. Mi preme infine, anche da parte mia, ringraziare il Comandante, tutti gli ufficiali e agenti della Polizia Locale e le Forze dell’Ordine per il lavoro quotidiano che svolgono con professionalità”.