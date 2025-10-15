Forlì, sit-in per la pace giovedì 16 ottobre in piazza Ordelaffi

Il comitato Mani Rosse Antirazziste di Forlì annuncia un nuovo sit-in per la pace in Palestina per giovedì 16 ottobre alle 18.15 in piazza Ordelaffi.

Così gli organizzatori in una nota: “Dalla marcia della pace Perugia Assisi, alla piazza Ordelaffi Forlì, per continuare a camminare insieme e testimoniare che, nonostante l’agognata tregua abbia sospeso lo sgancio di bombe in ogni angolo di Gaza, sono comunque ancora aperte le questioni più importanti per una giustizia e una pace vera e duratura. Per avere la pace serve che entrino senza interruzione gli aiuti al popolo affamato, preoccupa la decisione di Israele che ha dichiarato di voler chiudere nuovamente il valico di Rafah riducendo il flusso degli aiuti umanitari, serve che abbia fine l’occupazione dei territori palestinesi, serve la fine dell’apartheid e serve che venga riconosciuto lo Stato di Palestina. Serve che il popolo palestinese abbia voce per stabilire i contenuti di un accordo di pace. Per questo le piazze, devono continuare ad essere il luogo dove non si spegne il sostegno e il supporto che il popolo palestinese ha ricevuto in tutti questi mesi, dalle cittadine e cittadini italiani, manifestando pacificamente contro il genocidio e l’apartheid, nelle piazze e per mare. Mani Rosse Antirazziste Forlì, realtà associative, sindacali , movimenti, singole cittadine e singoli cittadini, gruppi, saranno in Piazza Ordelaffi di fronte alla Prefettura, come ogni giovedì alle 18.15 il 16 ottobre, con il microfono aperto per tutti e tutte coloro che vorranno raccontare e trasmettere l’emozione vissuta, camminando alla marcia più partecipata degli ultimi decenni”.