Forlì, Simona Buda confermata al vertice di Alea Ambiente

Si è svolta questa mattina l’assemblea dei soci di Alea Ambiente, la società in house providing per la gestione dei rifiuti del bacino forlivese, durante la quale i 13 Comuni soci hanno designato i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione che rimarranno in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio 2026.

Al vertice della società è stata confermata Simona Buda, titolare della catena Robinson e già presidente di Alea Ambiente dal 2021.

Nel ruolo di consigliere subentra Federica Ferraris, indicata dal Comune di Forlì, tributarista libera professionista ed esperta in materia fiscale; mentre l’incarico di vicepresidente resta ad Andrea Bandini, indicato dagli altri comuni, già general manager del Ceub di Bertinoro.

“Sono felice – afferma Simona Buda – per questa nomina che rappresenta una conferma del lavoro svolto in questi 3 anni: un periodo nel quale il progressivo consolidamento dell’assetto societario ci ha consentito di dare più ampio respiro alle progettualità di una società che cerca di diventare sempre più un modello di riferimento, sul territorio e non solo, anche a livello culturale e di sensibilizzazione nei confronti delle tematiche dell’ambiente e della sostenibilità. Ringrazio i comuni soci per la fiducia che mi hanno accordato e che consentirà alla società di proseguire ulteriormente con continuità sulla strada già tracciata; ringrazio anche la professoressa Anna Vallicelli per il suo prezioso contributo in questi anni e auguro buon lavoro al nuovo consigliere, Federica Ferraris”.