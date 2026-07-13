Forlì, siglato il patto per il benessere a scuola

L’istituto comprensivo numero 6 “Silvio Zavatti” di Forlì e la Wellness Foundation hanno siglato un protocollo d’intesa per promuovere il benessere psicofisico e stili di vita sani tra gli studenti. Nasce così il progetto Wellness4Education, un’iniziativa inserita nell’Education Programme gen26 di Milano Cortina 2026, che vanta il patrocinio della Rete italiana Città Sane dell’OMS e il supporto tecnico di Technogym. L’obiettivo principale è integrare la cultura del wellness direttamente nella didattica quotidiana, fornendo a docenti e alunni strumenti concreti per favorire l’apprendimento e uno sviluppo armonico.

A partire da settembre 2026, e per tutta la durata dell’anno scolastico, la collaborazione prenderà forma attraverso attività didattiche sul campo, laboratori esperienziali e momenti di movimento guidato. Le attività coinvolgeranno l’intera comunità scolastica, dai bambini delle primarie fino ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado. Come sottolineato con soddisfazione dai promotori, questo accordo rappresenta un passo fondamentale per rafforzare il ruolo educativo della scuola sul fronte della salute, puntando a generare un impatto positivo, profondo e duraturo sia sulle nuove generazioni che sull’intero territorio forlivese.