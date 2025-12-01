Forlì, “siete i caposcuola di un’idea”: il successo di Gala, leader nei cosmetici vegan e biologici

Specializzata da più di venti anni nella ricerca e produzione di prodotti cosmetici per la cura del viso, del corpo, dei capelli, oltre che a cosmetici water free e pet care, la società Gala con sede a Forlì è un punto di riferimento importante a livello nazionale nella formulazione di cosmetici naturali vegan e biologici. L’azienda è stata al centro di una visita approfondita del sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, dell’assessore alle attività produttive, Paola Casara e di una delegazione di Cna Forlì Città composta dal presidente, Davide Bellini e dai funzionari Marco Lucchi e Matteo Zanchini.

“Ringraziamo il sindaco Zattini e l’assessore Casara per questa visita” ha dichiarato in apertura uno dei tre soci di Gala, Lorenzo Zanotti. “Per un imprenditore è l’occasione per far conoscere sul campo a chi amministra un territorio il proprio mondo. È un momento molto importante di confronto e dialogo con le istituzioni, in cui viene riconosciuto il valore e l’impegno di chi fa impresa.”

“L’azienda per noi è casa” - ha proseguito Patrizia Poggiali, della Direzione Ricerca e Sviluppo - “Gala parla a quei consumatori che, con il loro acquisto, scelgono di fare un gesto etico e sostenibile. I nostri prodotti sono realizzati con materie prime naturali ed eque e solidali, per un modello di impresa che coniuga lo sviluppo economico con i valori della sostenibilità e dell’inclusione sociale. Siamo un’impresa che crede che la parità di genere sia un valore; il nostro è un team per lo più femminile, in cui l’80% delle posizioni apicali sono ricoperte da donne.”

“Grazie a una grande intuizione, e seguendo i propri valori fondativi, Gala è riuscita a posizionarsi sul mercato della cosmesi naturale con largo anticipo, e con il costante lavoro e l’esperienza del suo reparto di ricerca e sviluppo è in grado di proporre prodotti cosmetici naturali, piacevoli e di provata efficacia” - ha aggiunto Davide Fiumi, della Direzione Produzione e Logistica. “Oggi, con un fatturato in crescita e una forza lavoro di quasi cinquanta dipendenti, collaboriamo con i più importanti brand nazionali, accompagnandoli nella realizzazione di prodotti biologici per la bellezza e la cura della persona”.

“Gala è un’eccellenza, un’impresa con una forte reputazione etica che genera profitto in maniera sana, con un occhio di riguardo all’ambiente, alla qualità degli ingredienti naturali ma anche al prezzo. Quelli di Gala, infatti, sono prodotti biologici di prestigio alla portata di tutti” - ha concluso Davide Bellini, Presidente di CNA Forlì città.

“Abbiamo davanti dei veri e propri caposcuola di un’idea e di un progetto di grande valore - hanno commentato il sindaco e l’assessore - come Amministrazione, vogliamo accompagnare questa bellissima realtà produttiva in un percorso di crescita importante, che sappia guardare anche ai giovani e alla loro formazione. Come sempre, ringrazio CNA per averci fatto scoprire questa bella storia imprenditoriale, dove l’intelligenza e la sensibilità verso le sfide della sostenibilità si toccano con mano e si vendono sugli scaffali di tutto il mondo”.