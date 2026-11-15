Forlì. Sicurezza stradale, l’allarme di Asaps

I dati su incidenti e vittime della strada mostrano un preoccupante stallo negli ultimi anni. Ne parliamo con Giordano Biserni, presidente dell’Asaps, l’Associazione sostenitori e amici della polizia stradale, in occasione della Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada.

Presidente Biserni ricordiamo ancora troppi lutti sulle strade?

«Decisamente. Nel 2025 le strade del mondo hanno causato 1,16 milioni di morti: 3.178 al giorno, 133 ogni ora, più di due al minuto. Si parla spesso dei grandi incidenti che coinvolgono altri mezzi di trasporto, fortunatamente più rari, mentre le morti sulle strade restano quasi silenziose».

In Italia i decessi sono diminuiti del 5,3% nel 2025 rispetto all’anno precedente. Dal vostro osservatorio qual è la tendenza del 2026?

«Innanzitutto, è inaccettabile non conoscere in tempo reale la situazione degli incidenti sulle strade italiane, ma dopo sette mesi dalla fine dell’anno. Al momento i nostri dati non sono incoraggianti. Non per i pedoni con 367 decessi (+3,5% rispetto allo stesso periodo del 2025), e per i ciclisti con 209 morti (+3,6%). Purtroppo, nel 2026 sono morti 43 bambini (tra 0-14 anni) rispetto ai 33 nell’intero 2025. Nella prima settimana di novembre sono deceduti 15 pedoni e 7 ciclisti. Una strage».

A suo parere è possibile ridurre del 50% le vittime entro il 2030 e zero morti entro il 2050?

«Non credo che questi obiettivi siano raggiungibili. Alla luce dei dati disponibili, sarei soddisfatto di una riduzione del 30% entro il 2030. L’obiettivo di zero morti entro il 2050 è un’utopica speranza. Nei primi quindici anni del secolo le vittime sono diminuite di oltre il 51%, grazie a interventi sulle infrastrutture, veicoli più sicuri e alla legge sull’omicidio stradale. Negli ultimi anni, però, i progressi sono molto limitati».

Quali sono le cause?

«Ne individuo tre. La prima è l’aumento dei comportamenti rischiosi, soprattutto della distrazione alla guida: una sorta di “sbornia collettiva” del terzo millennio. Credo che se si potesse analizzare l’attenzione del cervello mentre guidiamo potrebbe registrare che spesso non è concentrato sulla guida per vari motivi. La seconda è la drastica riduzione dei controlli sulle strade. È sempre più raro incontrare pattuglie. Il personale della Polizia stradale è diminuito del 25%, quello della Polizia locale del 20%: negli ultimi anni sono stati decisi decine di distaccamenti della Polizia stradale dalle strade più pericolose, tra cui Rocca San Casciano e Lugo di Romagna. Non si è compreso che la Polizia sulle strade non è un costo ma un investimento: può ridurre le spese sociali degli incidenti stradali e migliorare la sicurezza dei trasporti. È fondamentale, per esempio, controllare i veicoli pesanti e i tempi di guida. Terzo problema la formazione professionale e motivazionale degli agenti. Nel Centro di addestramento della Polizia di Cesena la formazione durava quasi un anno. Ricordo l’addestramento dei motociclisti sulle strade collinari, con un’ambulanza al seguito. Da una “formazione universitaria” sono rimasti corsi brevi e anche online».

Quali soluzioni possono ridurre le vittime sulle strade?

«Le soluzioni sono contenute nei problemi. Servono più pattuglie e controlli sulle strade. La presenza degli agenti che ci osservano mentre guidiamo deve essere un’esperienza quotidiana e diffusa. Sulle strade non si può giocare la “partita del traffico” senza l’arbitro. Per contrastare le distrazioni, in particolare l’uso del cellulare, occorre consentire gli accertamenti da remoto senza l’obbligo di giustificarli con l’impossibilità di fermare il conducente. Gli introiti delle sanzioni devono essere effettivamente destinati alla qualità e sicurezza della segnaletica stradale orizzontale, verticale e luminosa e alle manutenzioni delle strade. Dove questi elementi mancano o sono inadeguati, cresce l’insicurezza stradale Servono campagne precise, mirate, ripetute e diffuse contro le “distrazioni fatali”, come quelle promosse dalla nostra associazione. Infine, bisogna ricostruire nelle scuole e nelle famiglie un’etica dei comportamenti, delle regole, del rispetto e degli altri. La strada rischia di riflettere i difetti della comunità, già visibili sui social, con l’aggravante che la strada è l’unico posto al mondo dove chi guida distratto o a velocità elevata o drogato o ubriaco può emettere la sentenza a morte eseguita sul posto a carico di un innocente».

Il nuovo codice della strada potrà contribuire a ridurre gli incidenti?

«Il testo è ancora sottoposto a un lungo confronto istituzionale e potrebbe entrare in vigore nel gennaio 2028. Sono diffidente perché precedenti modifiche del codice attendono ancora i decreti attuativi dal 2010, 2020 e 2024 e il nuovo codice ne prevede molti altri. Inoltre, non vedo misure migliorative per i principali soggetti coinvolti negli incidenti pedoni, ciclisti e sulla velocità. È preoccupante il ribaltamento della responsabilità del pedone rispetto all’automobilista. Non condividiamo le parti del nuovo codice che non tutelano pienamente gli utenti più vulnerabili. Deve prevalere il dovere dei veicoli di rispettare il diritto di attraversamento dei pedoni, soprattutto anziani e bambini, non il contrario. Dei 367 pedoni morti nel 2026, quasi la metà aveva più di 65 anni».