Forlì, sicurezza e contrasto allo stalking: Intelligo protagonista di un podcast

C’è anche l’eccellenza e l’esperienza dell’agenzia investigativa forlivese Intelligo al centro del dibattito nazionale sulla sicurezza, la prevenzione dello stalking e la tutela delle categorie più fragili. Andrea Galeotti, figura di riferimento della struttura cittadina, è stato infatti ospite a Milano del podcast “Sicuramente” dedicato alle tematiche della difesa personale, della prevenzione e dell’antiviolenza.
L’iniziativa è promossa da Gabrielle Fellus, esperta di rilievo nazionale di Krav Maga - nota per le sue collaborazioni con Confindustria, aziende e istituzioni - e ha visto la partecipazione di figure di primo piano del settore professionale ed istituzionale, tra cui l’ufficiale dei Carabinieri Antonio Amato, che ha lavorato anche a Forlì e rappresentanti delle forze speciali.