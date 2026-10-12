Forlì, sicurezza e contrasto allo stalking: Intelligo protagonista di un podcast

C’è anche l’eccellenza e l’esperienza dell’agenzia investigativa forlivese Intelligo al centro del dibattito nazionale sulla sicurezza, la prevenzione dello stalking e la tutela delle categorie più fragili. Andrea Galeotti, figura di riferimento della struttura cittadina, è stato infatti ospite a Milano del podcast “Sicuramente” dedicato alle tematiche della difesa personale, della prevenzione e dell’antiviolenza. L’iniziativa è promossa da Gabrielle Fellus, esperta di rilievo nazionale di Krav Maga - nota per le sue collaborazioni con Confindustria, aziende e istituzioni - e ha visto la partecipazione di figure di primo piano del settore professionale ed istituzionale, tra cui l’ufficiale dei Carabinieri Antonio Amato, che ha lavorato anche a Forlì e rappresentanti delle forze speciali.

I temi

Durante la registrazione, Galeotti ha affrontato i temi caldi del nuovo Decreto Sicurezza e delle normative contro lo stalking. Il messaggio lanciato è chiaro e privo di ambiguità: rivolgersi sempre alle forze dell’ordine e non avere mai paura di denunciare. «Le segnalazioni vanno sempre effettuate, senza ignorare i campanelli d’allarme prima che le situazioni degenerino – evidenzia Galeotti –. Portare i fatti all’attenzione delle forze dell’ordine è fondamentale perché crea uno storico e costituisce un precedente fondamentale qualora la situazione dovesse peggiorare».

L’allarme

Un passaggio di particolare rilevanza ha riguardato la percezione di insicurezza in forte crescita, in particolare tra donne e bambini. Un fenomeno su cui, come denunciato nell’intervento, sta fiorendo un mercato legato ai corsi di autodifesa promossi anche sui social. «Insegnare in due giorni a difendersi da sole è un’illusione pericolosa – spiega Galeotti –. Far credere a una donna di poter affrontare fisicamente un uomo, salvo rare eccezioni, va contro ogni legge fisiologica. Invece di insegnare tecniche di fuga e di messa in sicurezza, questi corsi sedano il naturale senso di paura ed espongono le vittime a scontri diretti che possono rivelarsi letali. Non bisogna improvvisarsi giustizieri, ma agire con intelligenza ed equilibrio».

L’impegno sul territorio