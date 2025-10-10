Forlì, sicurezza del lavoro, sei aziende agricole irregolari, sanzioni e ammende

FORLI’. Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Nucleo Operativo - Gruppo Tutela Lavoro di Venezia, unitamente ai Carabinieri del NIL (Nucleo Ispettorato del Lavoro) di Forlì, e della locale Compagnia Carabinieri, nell’ambito delle attività finalizzate a prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro e di quello sommerso nel settore agricolo e a verificare il rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, hanno svolto mirati controlli ispettivi nelle campagne del Forlivese.

L’attività ispettiva, di natura ordinaria e tecnica, è stata finalizzata alla verifica della regolare occupazione dei lavoratori e al rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il controllo ha evidenziato numerose criticità nell’ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro, facendo emergere numerose violazioni penali.

Complessivamente sono state individuate 6 aziende agricole irregolari emerse a seguito di mirata attività info-operativa fornita dall’Arma territoriale locale.

L’attività ispettiva, svolta nella zona agricola limitrofa all’abitato di Forlì, ha fatto emergere numerose irregolarità in 3 aziende agricole e altrettanti vivai controllati, ove sono state riscontrate mancanze nella gestione delle emergenze per carenze di sistemi antincendio e di un idoneo numero di addetti alle emergenze, nella presenza di rischi elettrici dettati dalla vicinanza di materiale infiammabile alla rete elettrica, nella mancata formazione dei lavoratori e mancata nomina del medico competente, oltre alla mancata presenza di segnaletica verticale e orizzontale relativa alle uscite d’emergenza. Sono state, inoltre, riscontrate zone di pericolo, non opportunamente segnalate, che creavano pericolo per i lavoratori in transito.

Complessivamente sono state contestate 13 prescrizioni penali ed elevate sanzioni amministrative e ammende per oltre 80.000 euro.