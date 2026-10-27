Forlì, “siamo un punto di riferimento per Formula Uno e aerospace”: Eidos22 ha festeggiato il 10° compleanno

Sabato 24 ottobre a BRN di Forlimpopoli l’azienda Eidos22 ha celebrato con una gioiosa festa, fortemente voluta dalla titolare Jessica Angela Stenta, i suoi primi 10 anni di attività coinvolgendo i collaboratori e le famiglie.

L’azienda in realtà viene da più lontano: negli anni ’80 Paolo Stenta inizia la sua attività di lavorazioni meccaniche di precisione a Forlì. La lunga storia dell’imprenditore passa attraverso alcune realtà importanti da lui stesso fondate fino ad arrivare al 2016 quando con grande lungimiranza intraprende il passaggio generazionale affidando alla figlia Jessica Angela Stenta, (già titolare della Matecam srl dal 2012 specializzata in lavorazioni meccaniche di precisione per l’aeronautica), la guida della nuova compagine sociale e il rinnovamento dell’azienda che diventa la Eidos22 srl.

Un lavoro di squadra estremamente efficace eseguito da personale altamente competente e qualificato (tra cui alcuni dipendenti storici che sono anche entrati a far parte della compagine sociale: Michele Brunelli, Cristian Guardigli, Fabio Gradassi, Fabio Pieraccini) che ha portato l’azienda a diventare un riferimento di prim’ordine per il mondo Formula 1, aerospace. Così Jessica Angela Stenta: “Questi dieci anni sono un bellissimo traguardo che ci ha fatto crescere tutti e al contempo sono un grande trampolino di lancio per un’azienda che ha già una forte posizione con i clienti più importanti a livello internazionale nei settori della Formula 1, dell’aerospace-aeronautica e nautica e che è destinata a crescere e a diventare sempre più significativa laddove si necessiti di lavorazioni meccaniche notevolmente specializzate, elementi estremamente complessi e supporto ingegneristico in collaborazione col cliente per trovare le migliori soluzioni ai problemi più disparati”.