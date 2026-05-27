Forlì si tinge di rosa, in piazza Saffi arriva Rocco Hunt

Forlì si tinge di rosa, inaugurando l’inizio dell’estate con una serata all’insegna della musica che si inserisce nel calendario della nota festa romagnola della Notte Rosa. A calcare il palco di Piazza Saffi venerdì 19 giugno alle 21:30 sarà il noto rapper e cantautore Rocco Hunt. L’Amministrazione esprime grande soddisfazione per l’evento: «Ringrazio l’assessora Andrea Cintorino - afferma il sindaco Gian Luca Zattini - che si è battuta per far entrare Forlì all’interno del programmazione della Notte Rosa. É un evento importante che rappresenta lo spirito della Romagna, ma soprattutto dei romagnoli: la nostra terra è un’eccellenza in ambito turistico soprattutto grazie a chi la abita».

La serata dal titolo “Hit’s summer” - gioco di parole tra “it’s summer”, è estate e “hit”, termine che richiama i tormentoni estivi del panorama musicale - è a cura dell’Unità eventi e turismo del Servizio cultura e turismo. Coordinatore artistico dell’evento e ambassador di Visit Romagna, il celebre disc jockey e conduttore radiofonico e televisivo Claudio Cecchetto, che ha battezzato la Notte Rosa come «il nuovo Festivalbar».

«”Hit’s summer” non è solo un claim - spiega Chiara Astolfi, direttrice di Visit Romagna - ma incarna perfettamente la capacità della Romagna di fare festa, offrendo esperienze varie e destinate a un pubblico ampio e differenziato. Questa, a mio avviso, è la ricchezza della nostra regione».

Dato il successo delle due edizioni precedenti, con protagonisti i Boomdabash e gli Eiffel 65, si prevede una grande affluenza anche quest’anno. Saranno presenti cinque varchi di accesso alla piazza, di cui uno riservato a persone con disabilità motoria in via Largo de Calboli.

«Siamo entusiasti di avere con noi una star di primissimo livello come Rocco Hunt - afferma l’assessora ai grandi eventi Andrea Cintorino, guida dello staff organizzativo - per una serata di spettacolo e divertimento assolutamente da non perdere. La sua travolgente energia positiva, i ritmi coinvolgenti e la capacità di far ballare sono un richiamo potentissimo per ritrovarci tutti insieme nel cuore della città e, per chi viene da fuori, per scoprire la bellezza della nostra piazza- La musica - prosegue Cintorino - è un linguaggio universale capace di creare appartenenza, suscitare emozioni e di rappresentare al meglio il carattere e l’ospitalità della nostra terra».

In previsione di una serata carica di energia, esprime il suo entusiasmo anche lo stesso Rocco Hunt che, con un videomessaggio, ha invitato tutta la cittadinanza ad unirsi per i festeggiamenti: «Non mancate! Ci divertiremo tutti quanti assieme, un bacio!».