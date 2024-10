Forlì, si studiano modifiche al piano di Protezione civile

Il Comune di Forlì si avvia verso la revisione del Piano di Protezione civile, anche a seguito dell’alluvione. Nello specifico verrà inserito il nuovo piano di emergenza della Diga di Ridracoli, vengono assegnate nel dettaglio le funzioni all’interno del Coc che ha sede in Municipio o in caso questo non fosse idoneo per svariate ragioni è stata individuata la sede del Centro anziani in via Angeloni. Le tendopoli, sempre in caso di emergenza, verranno allestite in via Copernico e via Servadei. Le aree di ammassamento, quelle per le colonne mobili di Protezione civile, sono state individuate in via Savelli, via Copernico e zona aeroporto, mentre per le aree di accoglienza al coperto si è scelto di collocarle generalmente all’interno delle palestre scolastiche. Sono stati selezionati anche 4 punti per far atterrare e decollare gli elicotteri in caso di emergenza: in particolare si è scelto la Fiera, Villafranca, l’ospedale e l’aeroporto. Infine, sono state riverificate le 47 aree di attesa, punti in cui i cittadini possono essere informati nel caso in cui saltino le comunicazioni.