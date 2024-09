Forlì, si spostano alcune bancarelle del mercato ambulante

L’Amministrazione ha mosso i primi passi per la riqualificazione del mercato ambulante del lunedì e venerdì a Forlì. Per ricompattarlo si rende necessario il trasloco di alcune bancarelle e in un colpo solo si libererà l’ellisse di piazza Saffi per eventi e manifestazioni, oltre a recuperare alcuni posteggi. Una modifica che è frutto di un percorso fatto di analisi e definizione di prospettive per il futuro che si muove nel contesto di alcune considerazioni di fondo condivise con specialisti, operatori e associazioni di categoria. «Il nostro obiettivo è quello di cercare soluzioni capaci di rilanciare il tradizionale mercato ambulante che si svolge in piazza Saffi, via delle Torri, piazza Cavour e piazza Ordelaffi nelle giornate di lunedì e venerdì – afferma l’assessora al commercio Andrea Cintorino –. Siamo soddisfatti e convinti che le modifiche porteranno condizioni favorevoli alla valorizzazione del centro storico in termini di qualità del mercato, accessibilità e possibilità di far convivere in centro storico soluzioni stabili per gli ambulanti e possibilità di organizzare iniziative». Il punto di partenza della riflessione che ha portato al cambiamento è la strutturale diminuzione di ambulanti che ha determinato una mancata assegnazione di stalli pari a 50 unità. Ultimamente questi spazi venivano messi, di volta in volta, a disposizione di ambulanti provvisori, quelli che in gergo sono chiamati “spuntisti”. «In pratica con le modifiche che apporteremo si andrà a ricompattare alcune aree attualmente destinate ad ospitare gli ambulanti, liberando spazi da utilizzare per altre finalità: dalle iniziative in centro storico alla sosta di servizio – prosegue l’assessora –. La diminuzione di posti provvisori valorizzerà gli stalli a disposizione degli ambulanti assegnatari, diminuirà le presenze occasionali e farà da volano anche al sostegno della qualità commerciale». A traslocare saranno le bancarelle all’interno dell’ellisse di piazza Saffi con la conseguente possibilità di utilizzare quegli spazi per ospitare strutture o attività senza dover incorrere, come è capitato fino ad ora in certi periodi, in trasferimenti temporanei degli operatori. Anche una porzione di piazza Cavour, quella limitrofa a via Carlo Matteucci, non sarà più adibita ad area di mercato rendendo così nuovamente disponibili una decina di posti auto. «Avremo un mercato più compatto – conclude Cintorino – con stalli di maggior pregio commerciale a vantaggio degli ambulanti assegnatari e della possibilità di investire in qualità. Vogliamo proseguire per riqualificare ulteriormente il nostro mercato extra alimentare del centro storico, questo è solo un primo step».