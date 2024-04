Forlì. Si spaccia per la figlia con un messaggio whatsapp e le porta via mille euro: denunciato

FORLI’. Si spaccia per la figlia attraverso un messaggio whatsapp e le porta via mille euro. Il 5 aprile i carabinieri della stazione di Ronco, a conclusione di indagini durate alcuni mesi, hanno denunciato un cittadino straniero di 23 anni residente nel Napoletano, per truffa ai danni di persona anziana. La vittima è una donna che abita a Forlì. Nel mese di gennaio la donna veniva contattata tramite whatsapp da un’ignota persona che, spacciatasi per la figlia, la informava di avere perso i propri documenti ed il proprio bancomat. Convinta dall’ignota interlocutrice, la vittima ha effettuato una ricarica per un importo di circa mille euro, accreditandolo su una carta di pagamento, come da istruzioni ricevute da chi riteneva essere la figlia.

Dopo qualche giorno, la donna ha ricevuto la visita della figlia che, con sgomento, ha ascoltato il racconto dell’anziana madre, smentendole che fosse stata lei stessa a chiederle del denaro.

Le donne, chiariti i contorni della vicenda, si sono recati ai carabinieri di Ronco per formalizzare una denuncia scritta. Le indagini, condotte per qualche mese dai militari, hanno consentito di risalire all’identificazione di un cittadino straniero di 23 anni, risultato non nuovo alla commissioni di simili reati.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Corso Mazzini invita le vittime a formalizzare denuncia per simili truffe e a diffidare di soggetti che richiedono versamenti di denaro a nome di figli e parenti, se non dopo aver verificato personalmente attraverso i propri cari o magari tramite l’utenza di emergenza “112” la veridicità delle richieste.