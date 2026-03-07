Forlì. Si presenta in Questura per l’obbligo di firma con la droga

Si è presentato in Questura per l’obbligo di forma con una dose di droga. E’ il caso più clamoroso del bilancio dell’operazione di contrasto alla criminalità predatoria condotta dalla Polizia di Stato di Forlì, nell’ambito dei dispositivi di controllo del territorio disposti dal Questore nelle zone del centro e nell’area della stazione.

La marijuana in Questura

Il caso più singolare si è verificato ieri sera. Un cittadino straniero - arrestato appena un mese fa per detenzione di cocaina - si è presentato in Questura per adempiere all’obbligo di firma. Il forte odore che emanava ha insospettito il personale di vigilanza, che lo ha sottoposto a controllo: addosso aveva una dose di marijuana che deteneva per uso personale. Lo stupefacente è stato sequestrato e l’uomo segnalato alla Prefettura.

L’espulsione del cittadino albanese

Nel corso delle stesse attività di prevenzione, i poliziotti dell’Ufficio Immigrazione hanno rintracciato un cittadino albanese ritenuto socialmente pericoloso, già condannato per reati in materia di stupefacenti e con numerose altre condanne per guida in stato di ebbrezza, reati di falso e violazioni della normativa sull’immigrazione.

Una volta rintracciato, è stato avviato alle procedure espulsive con provvedimento del Questore. Il Giudice di Pace, valutati i profili di pericolosità sociale, ha convalidato il provvedimento e l’uomo è stato allontanato dal territorio nazionale.