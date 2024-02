Forlì, si prepara la mostra sui Preraffaelliti

Non è la prima mostra dedicata in Italia ai Preraffaelliti, quella che verrà inaugurata il 24 febbraio ai Musei san Domenico di Forlì a cura della Fondazione Cassa dei Risparmi, con il coordinamento di Gianfranco Brunelli. Ma sicuramente lascerà il segno, per il numero significativo delle opere in mostra, circa 350, per l’unicità di alcuni dei prestiti, e, su tutto, per l’originalità di una tesi di base che altre esposizioni non hanno avuto modo di esprimere.

«Con “Preraffaelliti. Rinascimento moderno” – chiarisce infatti Brunelli – abbiamo realizzato una sintesi fra due dimensioni artistiche diverse, la Gran Bretagna e l’Italia. In questo modo emerge fra gli altri temi come l’arte italiana dell’Ottocento, da De Carolis a Sartorio a Costa che viene ritratto proprio da Leighton, riscopra il proprio Quattrocento frequentando appunto la pittura d’Oltremanica. È una lunga storia culturale quindi quella che la mostra racconta, ma è anche una lunga storia d’amore fra il nostro paese e la Gran Bretagna».

