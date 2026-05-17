Forlì, si infortuna in escursione nell’anello dell’Acquacheta: ragazza in ospedale in elicottero

Il personale dei Vigili del Fuoco del Comando di Forlì-Cesena è intervenuto per un soccorso nel territorio di Portico e San Benedetto. ​La squadra del Distaccamento di Rocca San Casciano è stata attivata per raggiungere un gruppo di escursionisti sul sentiero 409, nella parte alta dell’anello dell’Acquacheta. Una ragazza facente parte del gruppo ha riportato una distorsione alla caviglia che le impediva di proseguire la marcia.

​Sul posto sono intervenuti anche i volontari del Soccorso Alpino. Valutate le condizioni e la zona impervia, l’infortunata è stata recuperata e caricata a bordo dell’elicottero del 118 per il successivo trasporto in ospedale.

​I Vigili del Fuoco hanno provveduto a prendere in consegna i restanti quattro componenti del gruppo, che si trovavano in difficoltà, scortandoli in sicurezza lungo il percorso fino all’uscita del sentiero.