Forlì, si finge il nipote e ruba 7mila euro a due anziane

Grazie ai carabinieri, c’è il lieto fine nella truffa perpetrata su due anziane forlivesi derubate di oltre 7mila euro mediante la truffa del finto nipote in grave difficoltà economica. Un ventunenne in trasferta a Forlì è stato così denunciato dai militari della Sezione Operativa del Norm della Compagnia Carabinieri di Forlì e tutto il maltolto, consistente in denaro e preziosi, è stato restituito alle vittime.

Il copione della truffa: il finto nipote comunicava telefonicamente alle rispettive vittime di dover urgentemente ritirare un pacco postale ma di trovarsi in gravi difficoltà economiche. A suo dire, il mancato ritiro avrebbe comportato una grave denuncia alle Autorità ma che avrebbe potuto risolvere la situazione, liberandolo da beghe, a patto di agire immediatamente e di ricevere subito alcune migliaia di euro, come tra l’altro anche telefonicamente avallato da due qualificatisi come Maresciallo e Funzionario postale. Dopo alcuni minuti, così come preannunciato dall’ingannevole nipote, le vittime venivano raggiunte in casa da un soggetto che, in funzione della gravità prospettata, ritirava, nel primo caso, contanti e preziosi per un importo di circa 2mila euro e, nel secondo caso, monili in oro per un valore di circa 5mila. Quando si sono accorte di essere state truffate era ormai troppo tardi e del malvivente non c’era più nessuna traccia.

Le indagini del caso, prontamente condotte dai carabinieri della Sezione Operativa del Norm della Compagnia di Forlì, di concerto con i militari del Comando Compagnia Carabinieri di Napoli Stella – Sezione Operativa, hanno consentito di identificare in un ventunenne campano, il presunto autore della truffa.

Dopo i primi immediati riscontri, sono stati ricostruiti in tempo reale gli spostamenti del giovane che, secondo la PG operante, aveva preso un treno con partenza da Forlì direzione Napoli.

Allertati pertanto i colleghi del Comando dei carabinieri di Napoli Stella sono riusciti, nonostante il massiccio afflusso di passeggeri, ad individuare il 21enne che è stato trovato in possesso di tutto il contante e di tutto l’oro sottratto alle ignare vittime forlivesi: in particolare l’oro recuperato veniva ancora trovato nello stesso sacchetto-freezer utilizzato dalla vittima per custodirlo adeguatamente. Tutto il maltolto denunciato è stato restituito alle due anziane.

All’esito delle articolate indagini del caso, attivate immediatamente dopo la ricezione delle querele delle vittime, è stato denunciato.

Dal Comando Provinciale dell’Arma fanno sapere di prestare sempre la massima attenzione a telefonate sospette come quelle appena descritta e soprattutto di non esitare, anche in caso di dubbio, a segnalare immediatamente i fatti al numero di emergenza 112 denunciandoli poi formalmente con tempestività.