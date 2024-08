Forlì, si fermano a Bolzano per ringraziare i vigili del fuoco intervenuti nell’alluvione

Stavano tornando da una vacanza in Germania, ma arrivati a Bolzano non hanno esitato a fermarsi, cercare la caserma dei Vigili del Fuoco per andare a ringraziarli del loro aiuto durante l’alluvione. Un gesto non comune quello che nella giornata di Ferragosto ha visto protagonisti il presidente del Comitato di quartiere dei Romiti, Stefano Valmori, e Roberto Brunelli, residente del quartiere Cava, gesto che i vigili del fuoco altoatesini hanno dimostrato di apprezzare. Perchè anche se intervenire nelle emergenze è un loro dovere, non è scontato che poi dall’altra parte ci sia la volontà di ricordarlo anche a 15 mesi di distanza da quella tragedia nella quale sono stati in prima linea, come tante altre forze dell’ordine e volontari, che il Comitato stesso non dimentica mai di ringraziare. «Vogliamo esprimere la nostra profonda gratitudine ai Vigili del Fuoco di Bolzano per la loro dedizione e per il loro impegno instancabile – dichiara Stefano Valmori –. Il loro intervento è stato fondamentale non solo per il soccorso immediato, ma anche per l’aiuto morale che hanno offerto a una comunità duramente colpita».