Forlì. Si è spento Vittorio Girolimetti, volto noto dell’impegno civico

Si è spento all’età di 82 anni Vittorio Girolimetti, conosciuto a Forlì per la passione e la tenacia profuse nell’impegno civico e politico al servizio della città. Molto attivo nel sociale, già responsabile a fine anni ’90 di Assutenti e Adiconsum – Associazione difesa consumatori e ambiente di Forlì, nel 2014 si era anche candidato come consigliere comunale per la lista Amare Forlì. «E’ con profonda tristezza che abbiamo appreso la notizia della scomparsa di Vittorio Girolimetti - afferma il sindaco Gian Luca Zattini -. Ne ricordo la passione e la tenacia profuse nell’impegno civico e politico al servizio della città, qualità che hanno caratterizzato il suo percorso di cittadino attivo nell’associazionismo, negli organismi delle circoscrizioni, nella tutela dei consumatori, nell’azione sindacale e nel partecipare costantemente al dibattito pubblico attraverso interventi diretti e mediati dagli organi di informazione. In questo momento di dolore giungano ai familiari i sentimenti di vicinanza e di partecipazione al lutto».