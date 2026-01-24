Forlì. Si avvicina la festa della “Madonna del fuoco”, da oggi è tempo di novena

A Forlì è già tempo di Novena della Madonna del Fuoco. Da oggi e sino alla vigilia, nel solco di una tradizione immutata da secoli, la Cattedrale ritornerà teatro di preghiere, catechesi e canti preparatori alla festa liturgica del 4 febbraio. Anche quest’anno, l’icona della Madonna del Fuoco sarà traslata dalla cappella patronale all’altare maggiore, per rimanervi sino al termine delle celebrazioni. Ogni giorno sarà celebrata la messa alle 8.30, 10 e 18.15 (presieduta dal vescovo Corazza). Alle 17.30 recita del rosario e preghiera della novena. Quest’anno, il ruolo di predicatore sarà assolto da don Paolo Negrini, direttore dell’Istituto Salesiano di Forlì. La preghiera pomeridiana sarà animata da parrocchie, associazioni e movimenti ecclesiali, che giungeranno in pellegrinaggio in Duomo, secondo un programma prestabilito. Il primo a partire, oggi, sarà l’unità pastorale del Centro storico, coordinata da don Nino Nicotra. Se domani è prevista la visita degli operatori Caritas e dei diaconi diocesani, lunedì 26 sarà la volta dei vicariati Val Bidente e Forlì Ovest. Martedì 27 verranno in pellegrinaggio i vicariati Forlì Est e Bertinoro-Forlimpopoli, mercoledì 28 i vicariati Forlì Sud Ovest e Val di Rabbi, giovedì 29 i vicariati Forlì Sud e Acquacheta, venerdì 30 il vicariato Forlì Nord Ravennate, sabato 31 la famiglia salesiana in occasione della festa del fondatore, San Giovanni Bosco. La sera stessa, alle 20.30, si svolgerà la veglia di preghiera dei giovani alla Madonna del Fuoco. Domenica 1° febbraio è in programma la Fiorita dei bambini: il corteo partirà alle 14.45 dalla chiesa di San Filippo Neri, per poi percorrere corso Garibaldi sino alla colonna mariana in piazza del Duomo, ove, alle 15.30, ci sarà l’omaggio floreale alla Patrona da parte dei Vigili del Fuoco. Alle 17.30, pellegrinaggio della Pastorale della salute con il Centro di aiuto alla vita e il Movimento per la Vita. Lunedì 2 febbraio, festa della Candelora, messe con benedizione delle candele alle 8.30 e 10.00; alle 17.30 messa episcopale con i religiosi e le religiose per la giornata della vita consacrata. Tutti gli occhi della città sono già puntati alla notte della Vigilia, in cui si rinnoverà il suggestivo rito dell’accensione dei lumini sugli usci e i davanzali delle finestre, in ricordo del prodigioso incendio del 4 febbraio 1428, da cui scaturì la singolare devozione tutta forlivese per la madre celeste.