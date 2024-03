Forlì. Si assenta 4 giorni e viene licenziato ma il Tribunale gli dà ragione e condanna il datore di lavoro

FORLI’. Con sentenza dello scorso 29 febbraio la sezione lavoro del Tribunale di Forlì ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato ad un lavoratore iscritto al sindacato Ugl nel marzo di due anni fa. In particolare, il lavoratore era stato licenziato poiché il datore di lavoro, operante nel settore costruzioni, aveva ritenuto non giustificati quattro giorni di assenza. Nel corso del giudizio è emerso al contrario come il lavoratore per tutti e quattro i giorni di assenza contestati fosse pienamente giustificato. Il Tribunale - non potendo disporre la reintegra del lavoratore per via del requisito dimensionale del datore di lavoro (l’azienda ha meno di 15 dipendenti) - ha condannato quest’ultimo al pagamento delle indennità previste dalla legge. Filippo Lo Giudice, segretario di Ugl Romagna, esprime soddisfazione per l’esito del contenzioso, e ribadisce la linea di condotta del sindacato che ha dimostrato negli anni ed anche in quest’ultimo caso di essere «sempre al fianco dei lavoratori, nella difesa dei loro primari diritti».

Il segretario di Ugl Romagna, infine, si congratula con il giuslavorista l’avvocato Carlo Chiadini per aver tutelato con vittoria in Tribunale il lavoratore iscritto al sindacato.