Forlì, si allungano i lavori in corso della Repubblica

Slitta alla primavera del 2025 la chiusura del cantiere di riqualificazione di corso della Repubblica a Forlì. Sul cronoprogramma dei lavori a chiederne conto martedì pomeriggio con un question time in consiglio comunale è stato il capogruppo dei dem Alessandro Gasperini. Per il Comune i lavori di rifacimento della pavimentazione di corso della Repubblica proseguono a pieno ritmo, con un investimento complessivo di 2,7 milioni di euro, di cui 2,2 con risorse del Pnrr e 550mila euro di contributo comunale. Informazioni più precise arrivano dall’assessore alla Mobilità, Giuseppe Petetta: «I lavori ad oggi realizzati sono pari al 70%, mancano solo alcuni brevi tratti per i numeri civici dispari e pari. I rallentamenti, invece, sono dovuti alle festività natalizie dello scorso anno, e si replicheranno anche quest’anno, e alla modalità di esecuzione dei lavori attraverso “microcantieri”. Salvo imprevisti, l’intervento sarà ultimato la prossima primavera».