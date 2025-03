Forlì. Si accende una spia in volo, aereo di Ryanair costretto a fare rientro al Ridolfi dopo 15 minuti

Anomalia su un aereo di Ryanair decollato questa mattina dall’aeroporto Ridolfi, rientrato dopo appena un quarto d’ora. Il Boeing 737 della compagnia irlandese decollato alle 7.37 per Palermo, all’altezza di Pesaro ha invertito la rotta. Un rientro dovuto all’accensione di una spia del portellone che ha costretto il pilota a fare rientro per sicurezza. Una volta atterrato, il velivolo è stato prontamente controllato dai tecnici che hanno risolto la situazione e verso le 12 l’aereo è ripartito alla volta di Palermo come da programma. I passeggeri sono sempre rimasti a bordo e non è servito l’intervento di mezzi di soccorso quando l’aereo è rientrato a Forlì.