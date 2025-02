Forlì, si accascia per un malore in Galleria Saffi: il custode e la Polizia gli salvano la vita

Nei giorni scorsi, una pattuglia della Polizia Locale di Forlì, durante il servizio di stazionamento in Corso Mazzini è stata protagonista di un intervento che ha salvato la vita ad una persona colta da malore. Gli agenti, allertati da un passante, che riferiva di una persona stesa a terra nella Galleria Saffi si portavano celermente sul posto e verificate le condizioni apparse subito critiche, attivavano immediatamente i soccorsi.

Nel frattempo, grazie anche alla collaborazione del custode dell’edificio che si prodigava effettuando una manovra di rianimazione sulla persona a terra priva di sensi, gli agenti attendevano l’arrivo dei soccorritori che stabilizzavano la persona.

L’episodio sottolinea, ancora una volta, l’importanza della presenza degli Agenti sul territorio, non solo per garantire la sicurezza ma anche per intervenire su situazioni critiche come questa. In questo frangente è stato sicuramente anche l’intervento congiunto del custode presente sul posto che ha dato dimostrazione di preparazione e di alto senso civico nonchè di collaborazione con le forze dell’ordine.