Forlì, sgomma ubriaco col Suv davanti alla Polizia con un tasso alcolemico cinque volte oltre il consentito: multa di oltre 3mila euro

Forlì
  • 30 ottobre 2026
Forlì, sgomma ubriaco col Suv davanti alla Polizia con un tasso alcolemico cinque volte oltre il consentito: multa di oltre 3mila euro

Giovedì pomeriggio una pattuglia della Polizia di Stato di Forlì, nel transitare lungo via Monte San Michele, ha notato un Suv compiere sgommate e altre manovre per la circolazione. Una volta intimato l’alt, il conducente, un 48enne residente nella zona, ha subito manifestato un forte alito vinoso e scarsa lucidità e difficoltà a rimanere in equilibrio: gli accertamenti con etilometro, non a caso, hanno permesso di rilevare un tasso alcolemico di 2,49 g/l, quasi cinque volte il limite massimo consentito. Per l’uomo dunque è scattata la denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza, una sanzione amministrativa da oltre 3.000 euro perché lui si era messo al volante nonostante gli fosse già stata revocata la patente, nonché il fermo amministrativo del suo veicolo per tre mesi.

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