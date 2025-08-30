Forlì, sfida tra studenti per il lancio di razzi ad acqua VIDEO

Forlì
  • 30 agosto 2025
Forlì, sfida tra studenti per il lancio di razzi ad acqua VIDEO

30 agosto 2025

La pioggia di ieri non ha fermato il lancio dei piccoli razzi artigianali che hanno visto sfidarsi 5 squadre, provenienti da tutta Europa, per aggiudicarsi la finale della competizione “Airbus sloshing rocket workshop”. Si tratta di una competizione internazionale, che per la prima volta si è tenuta a Forlì negli spazi dell’ l’Istituto Tecnico Aeronautico “Francesco Baracca”, che ha visto confrontarsi gli studenti di ingegneria aerospaziale di tutta Europa con l’obiettivo di costruire il miglior razzo ad acqua.

