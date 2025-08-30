Forlì, sfida tra studenti per il lancio di razzi ad acqua VIDEO

La pioggia di ieri non ha fermato il lancio dei piccoli razzi artigianali che hanno visto sfidarsi 5 squadre, provenienti da tutta Europa, per aggiudicarsi la finale della competizione “Airbus sloshing rocket workshop”. Si tratta di una competizione internazionale, che per la prima volta si è tenuta a Forlì negli spazi dell’ l’Istituto Tecnico Aeronautico “Francesco Baracca”, che ha visto confrontarsi gli studenti di ingegneria aerospaziale di tutta Europa con l’obiettivo di costruire il miglior razzo ad acqua.