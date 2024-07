Forlì. Setacciata l’area ex Ronco Lido: bivacchi e bici rubate

Ancora controlli straordinari interforze a Forlì questa settimana. Nell’ambito dei servizi di contrasto al degrado urbano disposti dal Questore Claudio Mastromattei, nella mattinata di ieri 23 luglio equipaggi della Polizia di Stato e della Polizia Municipale hanno effettuato un approfondito controllo all’interno dell’area ex “Ronco Lido”, attualmente in disuso. L’iniziativa del controllo in tale area nasce dalla sempre attenta attività di monitoraggio svolta dalle forze dell’ordine e da alcune segnalazioni di cittadini che vi indicavano la presenza di persone sbandate.

L’attività di controllo, messa in atto da una decina di operatori, ha riguardato i due edifici sedenti nell’area; in tale contesto gli operatori hanno rilevato la presenza di diversi segni di bivacco, numerosi capi di abbigliamento e materiale vario, comprovante il recente passaggio di molteplici persone.

Nel corso del controllo venivano rintracciati all’interno degli stabili sette cittadini di origine nordafricana, di cui un minorenne, tutti con precedenti di polizia. I predetti sono stati accompagnati presso la Questura al fine di addivenire alla loro corretta identificazione, nonché per accertarne la regolarità sul territorio nazionale. Al termine di approfonditi accertamenti i sette sono stati denunciati per invasione di terreni ed edifici pubblici o destinati ad uso pubblico.

Il minore è stato affidato ai Servizi Sociali del Comune di Forlì.

Nel corso del controllo sono state rinvenute nell’area alcune biciclette, attualmente a disposizione per eventuali riconoscimenti da parte della cittadinanza, presso il deposito della Polizia Locale.