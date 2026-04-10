Forlì, servizio civile al Centro di aiuto alla vita

Forlì
Forlì, servizio civile al Centro di aiuto alla vita

C’è tempo sino al 16 aprile per aderire al bando 2026 di Servizio Civile per la selezione di due volontari tra i 18 e i 28 anni, da impiegare presso il Centro di Aiuto alla Vita e la Casa di Accoglienza “La Tenda”, posti in via Lazzarini a Forlì. Presentato dai Salesiani per il Sociale APS, in collaborazione con il Movimento per la Vita Italiano e il Centro di Aiuto alla Vita - Comunità per gestanti e mamme con bambini, il progetto “Educazione: protagonisti in azione” ha una durata di 12 mesi e un impegno di 5 giorni alla settimana, per un totale annuo di 1.145 ore (circa 25 settimanali) e un compenso mensile di 519,47 euro. “Il modulo - spiega Elena Fabbri, referente dello Sportello Cav e OLP (operatore locale di progetto) per il Cav Forlì - prevede l’attuazione di azioni atte a promuovere il benessere di minori, adolescenti e nuclei familiari mamma-bambino in situazioni di difficoltà, accolti nelle sedi di attuazione dei progetti. I ragazzi o le ragazze che svolgeranno il servizio civile presso il Cav collaboreranno attivamente a fianco del personale educativo e dei referenti dei servizi del Cav, affiancando gli operatori nel progetto di accoglienza e di supporto alle mamme e ai loro bimbi, per creare una rete relazionale che sia di sostegno nei momenti di difficoltà e di collaborazione per attività di promozione dell’associazione”. L’avvio dell’attività avverrà ai primi di settembre. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente online, sulla piattaforma DOL (https://domandaonline.serviziocivile.it/) SPID entro le ore 14 di mercoledì 8 aprile. Per avere informazioni si può mandare una mail a cavfo@libero.it, oppure chiamare il numero 0543/21156, referente Elena Fabbri.

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