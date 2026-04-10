Forlì, servizio civile al Centro di aiuto alla vita

C’è tempo sino al 16 aprile per aderire al bando 2026 di Servizio Civile per la selezione di due volontari tra i 18 e i 28 anni, da impiegare presso il Centro di Aiuto alla Vita e la Casa di Accoglienza “La Tenda”, posti in via Lazzarini a Forlì. Presentato dai Salesiani per il Sociale APS, in collaborazione con il Movimento per la Vita Italiano e il Centro di Aiuto alla Vita - Comunità per gestanti e mamme con bambini, il progetto “Educazione: protagonisti in azione” ha una durata di 12 mesi e un impegno di 5 giorni alla settimana, per un totale annuo di 1.145 ore (circa 25 settimanali) e un compenso mensile di 519,47 euro. “Il modulo - spiega Elena Fabbri, referente dello Sportello Cav e OLP (operatore locale di progetto) per il Cav Forlì - prevede l’attuazione di azioni atte a promuovere il benessere di minori, adolescenti e nuclei familiari mamma-bambino in situazioni di difficoltà, accolti nelle sedi di attuazione dei progetti. I ragazzi o le ragazze che svolgeranno il servizio civile presso il Cav collaboreranno attivamente a fianco del personale educativo e dei referenti dei servizi del Cav, affiancando gli operatori nel progetto di accoglienza e di supporto alle mamme e ai loro bimbi, per creare una rete relazionale che sia di sostegno nei momenti di difficoltà e di collaborazione per attività di promozione dell’associazione”. L’avvio dell’attività avverrà ai primi di settembre. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente online, sulla piattaforma DOL (https://domandaonline.serviziocivile.it/) SPID entro le ore 14 di mercoledì 8 aprile. Per avere informazioni si può mandare una mail a cavfo@libero.it, oppure chiamare il numero 0543/21156, referente Elena Fabbri.