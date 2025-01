Forlì. «Servizi dedicati alla persona nell’ex Casa del Popolo di Carpinello»

«Accogliamo positivamente la decisione del Comune di non procedere alla demolizione dell’ex Casa del popolo di Carpinello». Ad affermarlo è il coordinatore del comitato di quartiere, Aureliano Ronchi. Come noto, l’Amministrazione ha tolto dal piano delle alienzioni la struttura di via Cervese con l’intenzione di demolirlo e farne un parcheggio. Proprio durante la commissione consiliare di giovedì scorso è emersa, invece, la richiesta di interessamento da parte di un soggetto privato. «Per quanto riguarda l’immobile di via Cervese, era arrivata una manifestazione d’interesse d’acquisto - ha spiegato l’assessore al Bilancio, Vittorio Cicognani nel corso del consiglio comunale di martedì pomeriggio-. Mi scuso del disguido, anzi siamo ben contenti della richiesta». L’idea di partenza dell’interessato è quella di realizzare all’interno della ex Casa del popolo una farmacia e alcuni servizi ambulatoriali o comunque nell’ambito sanitario. «Da tempo, come comitato di quartiere, abbiamo infatti sottolineato la necessità per il nostro territorio di avere una struttura dedicata ad attività di servizio alla persona - prosegue Ronchi-. Pensiamo ad esempio ai servizi di assistenza sanitaria di prossimità, ad un ambulatorio per ilmedico di base, per infermieri ed altri servizi assistenziali, nonché al potenziamento della farmacia». Un’ipotesi avanzata per altro già qualche anno fa. «Nel febbraio 2022 nel documento “Idee e progetti per il nostro quartiere -Pug, programmazione urbanistica della città di Forlì”, richiesto dal Comune e presentato agli uffici competenti, come comitato avevamo individuato nell’ex Casa del popolo una possibile sede per questi servizi», ricorda il coordinatore. L’Amministrazione, poi, solamente quest’anno ha deciso di eliminare dal piano delle alienazioni l’immobile di via Cervese con l’intenzione di recepire le richieste del quartiere di farne un parcheggio. «Sempre nel 2022 avevamo inoltre proposto, in un confronto con gli amministratori, di creare un’area di parcheggio laterale, in un terreno agricolo, per dare lapossibilità di accedere dal lato posteriore alla struttura»precisa Ronchi -. Per questo chiediamo all’Amministrazione di continuare ad essere coinvolti ed informati e di tenere presenti le nostre proposte».